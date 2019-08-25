«Астана» выиграла командную гонку на первом этапе «Вуэльты»

Третий в сезоне-2019 Гранд-тур — веломногодневка «Вуэльта» — стартовала победой казахстанской команды «Астана», чьи гонщики преодолели 13,4 км дистанции командной гонки с раздельным стартом за 14 минут 51 секунду.

Второе место заняла бельгийская команда Deceuninck-Quick Step, которая проиграла лидеру две секунды. Тройку лучших замкнули гонщики немецкой команды Sunweb. Katusha-Alpecin, за которую выступают Вячеслав Кузнецов и Павел Кочетков, показала 13-й результат.

Красную майку лидера генеральной классификации после первого этапа надел капитан «Астаны» колумбиец Мигель Анхель Лопес.

Велошоссе. «Вуэльта». Первый этап

Командная гонка с раздельным стартом, 13,4 км

1. «Астана» (Казахстан) – 14,51

2. Deceuninck-Quick Step (Бельгия) – 0,02

3. Sunweb (Германия) – 0,05

13. Katusha-Alpecin (Швейцария) – 0,33