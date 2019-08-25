Чикунова и Минаков первенствовали на ЧМ по плаванию среди юниоров

Российские пловцы завоевали две золотые медали на чемпионате мира среди юниоров в Будапеште (Венгрия). Евгения Чикунова первенствовала на дистанции 200 метров брассом, второй стала её соотечественница Анастасия Макарова. Бронзовым призёром стала японка Мэй Исихара.

Андрей Минаков одержал победу на дистанции 100 метров вольным стилем. Призёрами стали канадец Джошуа Лиендо Эдвардс и швед Робин Хансон.

Плавание. Чемпионат мира среди юниоров. Будапешт, Венгрия

Брасс, 200 м. Женщины

1. Евгения Чикунова (Россия) – 2.24,03.

2. Анастасия Макарова (Россия) — 2.24,39.

3. Мэй Исихара (Япония) — 2.24,99.

Вольный стиль, 100 м. Мужчины

1. Андрей Минаков (Россия) — 48,73.

2. Джошуа Лиендо Эдвардс (Канада) — 49,17.

3. Робин Хансон (Швеция) — 49,25.