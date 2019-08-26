Шторк: никто не ожидал, что Швейцария наберёт так много очков в игре с Россией

Диагональная сборной Швейцарии по волейболу Майя Шторк прокомментировала поражение в матче с командой России во втором туре группового этапа чемпионата Европы со счётом 0:3 (26:28, 19:25, 9:25).

«Мы можем гордиться собой. Никто не ожидал, что мы сможем набрать так много очков в матче со столь сильным соперником. В концовках сетов россиянки сыграли спокойнее», — приводит слова Шторк официальный сайт Европейской конфедерации волейбола

Впервые в чемпионате Европы участвуют 24 команды и соревнования проходят сразу в четырёх странах. Сборная России групповой этап проводит в столице Словакии Братиславе.

Следующим соперником подопечных Вадима Панкова станет команда Германии. Встреча состоится сегодня, 26 августа.