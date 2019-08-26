С 2020 года этап Кубка вызова по художественной гимнастике переедет в Москву

С 30 августа по 1 сентября Казань в последний раз примет этап Мирового Кубка вызова по художественной гимнастике, сообщает пресс-служба Центра гимнастики Поволжской академии спорта. В программу соревнований 150 сильнейших спортсменок мира войдут состязания в индивидуальных и групповых дисциплинах.
Россию в личном зачёте представят восьмикратная чемпионка мира Дина Аверина и её сестра, трёхкратная чемпионка мира Арина Аверина. Соперницами россиянок станут лидеры национальных сборных 34 стран. Для них участие в казанском этапе Кубка вызова особо значимо в связи с тем, что через две недели в Баку стартует чемпионат мира, на котором будут разыграны олимпийские квоты на Игры-2020 в Токио.
Как отметила директор федерального спортивно-тренировочного Центра гимнастики Лилия Шафеева, со следующего года этот представительный международный турнир будет проходить в открытом в московских «Лужниках» Центре гимнастики Ирины Винер-Усмановой.
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