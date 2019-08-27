Полицейские склонили к сексу 17-летнюю российскую волейболистку

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении полицейских, склонивших к сексу 17-летнюю волейболистку в Анапе. В ночь на 26 августа полицейские заметили на пляже несовершеннолетнюю девушку с парнем. Молодого человека они отпустили, а девушке стали угрожать возбуждением уголовного дела. Чтобы этого не случилось, они склонили её к сексу.

Затем полицейские отвезли девушку в спортивный комплекс «Волейград», в котором она проходила сборы.

«В отношении двух сотрудников патрульно-постовой службы ОМВД России по городу Анапе возбуждено уголовное дело. Они подозреваются в понуждении к действиям сексуального характера в отношении несовершеннолетней. В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается», — цитирует старшего помощника руководителя кубанского Следственного комитета Эллу Тюкову «Комсомольская правда — Краснодар».