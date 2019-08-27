Мошенники выманили у 93-летней легенды академической гребли 1,1 млн рублей

Пятикратная чемпионка Европы по академической гребле Галина Вечерковская стала жертвой мошенников. Суммарно аферисты смогли выманить у 93-летней женщины 1,1 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».
В 2016 году Вечерковская приобрела биоактивные добавки на 500 тыс. рублей. 31 июля 2019-го ей позвонила некая Вероника, представилась сотрудницей Сбербанка и пообещала помощь в возвращении этой суммы. По её словам, препараты продавали мошенники.
Для этого Вероника предложила прославленной спортсменке перевести 100 тыс. рублей на определённый счёт, что та и сделала. Через день мошенница позвонила снова и попросила дополнительные 500 тыс. А затем ещё 600. В настоящий момент этим делом занимается полиция.
Галина Вечерковская пять раз завоёвывала титул чемпионки Европы в различных дисциплинах академической гребли (1955, 1956, 1959, 1961, 1962). Она также является 4-кратной чемпионкой СССР (1955, 1956, 1962).
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