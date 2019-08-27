Американец Биттер побил рекорд россиянина Харитонова в беге на 100 миль

Американец Зак Биттер установил мировой рекорд на дистанции 100 миль. Во время соревнований Six Days in the Dome, которые проходили на крытой дорожке в Милуоки (США), о показал время 11 часов 19 минут и 13 секунд. Предыдущее мировое достижение на этой дистанции держалось с 2002 года. Тогда россиянин Олег Харитонов преодолел 100 миль за 11 часов 28 минут и 3 секунды.
В среднем американец пробегал 1 милю (1,61 км) за 6 минут 48 секунд.
33-летний Биттер является также обладателем национального рекорда (11:40:55) США. Он установил этот результат с первой попытки в 2013 году и шесть лет подряд безуспешно пытался штурмовать время Харитонова.
«Я находился в самом сердце Финикса летом, где стояла ужасная жара, и бегал от 3 до 3,5 часов, пытаясь набрать темп 6:30 за милю.
За четыре недели я пробежал одну дистанцию длиною 134 мили, два полных 150-мильных отрезка и ещё одну семидневку посвятил максимальным нагрузкам. Поэтому я чувствовал, что нахожусь в лучшей форме из всех, в которых когда-либо был», — цитирует Биттера Runner's World.
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