Футболисты сборной России узнали соперников по группе на Всемирных пляжных играх
В Дохе состоялась жеребьёвка группового этапа первых Всемирных пляжных игр, которые будут проходить в Катаре с 12 по 16 октября 2019 года. Сборная России сыграет в квартете D вместе с командами Японии, Уругвая и Сальвадора.
Турнир по пляжному футболу стартует 11 октября, за день до церемонии открытия Игр. В плей-офф выйдут только победители каждой из четырёх групп.
Лучшая из команд квартета D, где выступает сборная России, в полуфинале сыграет с победителем группы С.
Всемирные пляжные игры — 2019. Пляжный футбол
Результаты жеребьёвки группового этапа
Группа А: Бразилия, Швейцария, ОАЭ, Марокко
Группа В: Италия, Испания, Мексика, Соломоновы острова
Группа С: Иран, Парагвай, Сенегал, Украина
Группа D: Россия, Япония, Уругвай, Сальвадор
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