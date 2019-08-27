Футболисты сборной России узнали соперников по группе на Всемирных пляжных играх

В Дохе состоялась жеребьёвка группового этапа первых Всемирных пляжных игр, которые будут проходить в Катаре с 12 по 16 октября 2019 года. Сборная России сыграет в квартете D вместе с командами Японии, Уругвая и Сальвадора.

Турнир по пляжному футболу стартует 11 октября, за день до церемонии открытия Игр. В плей-офф выйдут только победители каждой из четырёх групп.

Лучшая из команд квартета D, где выступает сборная России, в полуфинале сыграет с победителем группы С.

Всемирные пляжные игры — 2019. Пляжный футбол

Результаты жеребьёвки группового этапа

Группа А: Бразилия, Швейцария, ОАЭ, Марокко

Группа В: Италия, Испания, Мексика, Соломоновы острова

Группа С: Иран, Парагвай, Сенегал, Украина

Группа D: Россия, Япония, Уругвай, Сальвадор