Российские волейболистки разгромили Словакию на чемпионате Европы

Женская сборная России по волейболу одержала четвёртую победу на чемпионате Европы. В матче пятого тура соревнований в группе D подопечные Вадима Панкова нанесли разгромное поражение хозяйкам соревнований — команде Словакии — со счётом 3:0 (25:14, 25:9, 25:12).



Ранее сборная России одержала три победы в трёх партиях над командами Беларуси, Швейцарии и Испании, а также уступила сборной Германии (2:3). По итогам группового этапа россиянки заняли второе место, набрав 13 очков и вышли 1/8 финала. Первую строчку в группе D заняла сборная Германии, не потерпевшая ни одного поражения.



Впервые в чемпионате Европы участвуют 24 команды и соревнования проходят сразу в четырёх странах.



Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины, Братислава, Словакия

Группа D. Пятый тур



Россия – Словакия – 3:0 (25:14, 25:9, 25:12).

