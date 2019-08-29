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Российские волейболистки разгромили Словакию на чемпионате Европы

Российские волейболистки разгромили Словакию на чемпионате Европы
Другие / Волейбол 0

Женская сборная России по волейболу одержала четвёртую победу на чемпионате Европы. В матче пятого тура соревнований в группе D подопечные Вадима Панкова нанесли разгромное поражение хозяйкам соревнований — команде Словакии — со счётом 3:0 (25:14, 25:9, 25:12).

Ранее сборная России одержала три победы в трёх партиях над командами Беларуси, Швейцарии и Испании, а также уступила сборной Германии (2:3). По итогам группового этапа россиянки заняли второе место, набрав 13 очков и вышли 1/8 финала. Первую строчку в группе D заняла сборная Германии, не потерпевшая ни одного поражения.

Впервые в чемпионате Европы участвуют 24 команды и соревнования проходят сразу в четырёх странах.

Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины, Братислава, Словакия
Группа D. Пятый тур

Россия – Словакия – 3:0 (25:14, 25:9, 25:12).

ЧЕ-2019 (ж)
29 августа 2019, четверг. 16:30 МСК
Словакия
Окончен
0 : 3
Россия
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