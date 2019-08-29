Норвежец Вархольм показал 2-й результат в истории барьерного бега на 400 метров

В Цюрихе (Швейцария) продолжается этап «Бриллиантовой лиги» по лёгкой атлетике. Лидеру мирового сезона и чемпиону мира 2017 года в Лондоне (Великобритания) в беге на 400 м с барьерами норвежцу Карстену Вархольму покорилось очередное достижение.



Он одержал победу, преодолев дистанцию за 46,92 секунды. Этот результат стал вторым в истории бега на 400 м с барьерами. Лидерство с 1992 года сохраняет американец Кевин Янг – 46,78 секунды. Вархольм также побил собственный рекорд Европы (47,12).



Американец Рай Бенджамин, занявший второе место отстал от победителя всего на 0,06 секунды. Его результат – 46,98 секунды – стал третьим в истории мирового бега на 400 м с барьерами. Замкнул тройку призёров британец Кайрон Макмастер (48,58).

