Второй результат в истории от Вархольма — в обзоре этапа «Бриллиантовой лиги»

Норвежец Карстен Вархольм показал второй результат в истории в беге на 400 метров с барьерами на этапе «Бриллиантовой лиги». Он преодолел дистанцию за 46,92 секунды, что всего на 0,14 секунды хуже мирового рекорда, установленного американцем Кевином Янгом в 1992 году. Ближайшим преследователем Вархольма в забеге стал американец Рэй Бенджамин, показавший время 46,98 секунды, и это третий результат в истории.

Прыгун с шестом американец Сэм Кендрикс одержал победу над шведом Арманом Дюплантисом. Кендрикс преодолел планку на отметке 5,93 метра, а его сопернику покорился результат 5,83 метра. Такой же результат показали Петр Лисек (Польша) и Коул Уолш (США), но по дополнительным показателям они уступили Дюплантису, разделив третье и четвёртое места.

Видеообзор событий 29 августа на этапе «Бриллиантовой лиги» смотрите на «Чемпионате».