Украинец Проценко выиграл этап «Бриллиантовой лиги» в Цюрихе. Иванюк – вне топ-3

В Цюрихе (Швейцария) продолжается этап «Бриллиантовой лиги». Россиянин Илья Иванюк, выступающий на соревнованиях в нейтральном статусе, не сумел добраться до пьедестала почёта.
Преодолев 2 м 27 см со второй попытки, Иванюк не смог взять высоту 2 м 30 см и занял итоговое пятое место. Победу одержал украинец Андрей Проценко, установивший лучший личный результат сезона – 2 м 32 см. Второе место занял австралиец Брендон Старк (2 м 30 см). Тройку призёров замкнул представитель Болгарии Тихомир Иванов. Он тоже остановился на высоте 2 м 30 см, однако проиграл Старку в борьбе за вторую строчку, поскольку преодолел планку только с третьей попытки.
Ранее на этапе «Бриллиантовой лиги» в Цюрихе победу соревнованиях по прыжкам с шестом одержала россиянка Анжелика Сидорова.
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