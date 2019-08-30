Индийские фигуристы показали самый неуклюжий танец на юниорском Гран-при

Индийские танцоры Харшита Равтани и Ванш Бхатиа покорили зрителей этапа юниорского Гран-при в Лейк-Плэсиде (США) своей смелостью. 13-летняя Харшита и 16-летний Ванш вышли на лёд, не умея толком даже кататься в паре, хотя Бхатиа занимамается фигурным катанием 10 лет, а Равтани 3 года.
Первые баллы индийцы получили уже во второй половине программы – за твизлы. При этом полученные 0,59 балла были даже меньше, чем отминусованные за тот же элемент 1,01. Остальные баллы за технику Харшита и Ванш набрали за финальную поддержку. Итоговая оценка индийской пары за прокат составила ровно 5 баллов – 2,08 за технику и 2,92 за компоненты.
С 2010 года, когда выступление танцоров стало оцениваться по сумме двух танцев, никто не получал более низкую оценку за первый танец. Антирекорд принадлежал венгерскому дуэту Реки Стаудт и Мате Стаудта – 21,44 балла.
Видео доступно на официальном YouTube-канале ISU.
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