Арндт выиграл восьмой этап «Вуэльты», Эде возглавил общий зачёт

Немецкий гонщик Никиас Арндт из команды Sunweb стал победителем восьмого этапа веломногодневки «Вуэльта». Анрндт вырвал победу в финишном спринте. Лучший из россиян Павел Кочетков замкнул топ-100.
На первое место в общем зачёте после восьмого этапа вышел француз Николя Эде из команды Cofidis.
Велошоссе. «Вуэльта». 8-й этап. Вальс – Игуалада, 166,9 км
1. Никиас Арндт (Германия, Sunweb) – 3:50.48.
2. Алекс Аранбуру (Испания, Caja Rural-Seguros RGA) – то же время.
3. Тош Ван дер Санде (Бельгия, Lotto Soudal) – то же время…
100. Павел Кочетков (Россия, Katusha-Alpecin) – отставание 9.24…
113. Сергей Чернецкий (Россия, Caja Rural – Seguros RGA) – то же время…
134. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin) – +13.16.
Общий зачёт после восьми этапов
1. Николя Эде (Франция, Cofidis) – 32:16.24.
2. Дилан Тёнс (Бельгия, Bahrain Merida) – +2.21.
3. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана») – +3.01…
76. Павел Кочетков (Россия, Katusha-Alpecin) – +43.59…
84. Сергей Чернецкий (Россия, Caja Rural – Seguros RGA) – +49.07…
139. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin) – +1:18.08.
- 31 августа 2019
-
19:20
-
19:00
-
18:28
-
18:16
-
17:42
-
14:46
-
14:44
-
12:27
-
12:02
-
11:29
-
10:45
-
09:25
-
01:02
-
00:58
-
00:15
- 30 августа 2019
-
23:50
-
23:27
-
22:12
-
21:47
-
21:26
-
20:58
-
20:11
-
19:35
-
19:25
-
18:53
-
18:35
-
17:51
-
17:36
-
16:08
-
15:37
-
15:21
-
14:48
-
14:37
-
14:28
-
13:15