Арндт выиграл восьмой этап «Вуэльты», Эде возглавил общий зачёт

Немецкий гонщик Никиас Арндт из команды Sunweb стал победителем восьмого этапа веломногодневки «Вуэльта». Анрндт вырвал победу в финишном спринте. Лучший из россиян Павел Кочетков замкнул топ-100.

На первое место в общем зачёте после восьмого этапа вышел француз Николя Эде из команды Cofidis.

Велошоссе. «Вуэльта». 8-й этап. Вальс – Игуалада, 166,9 км

1. Никиас Арндт (Германия, Sunweb) – 3:50.48.

2. Алекс Аранбуру (Испания, Caja Rural-Seguros RGA) – то же время.

3. Тош Ван дер Санде (Бельгия, Lotto Soudal) – то же время…

100. Павел Кочетков (Россия, Katusha-Alpecin) – отставание 9.24…

113. Сергей Чернецкий (Россия, Caja Rural – Seguros RGA) – то же время…

134. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin) – +13.16.

Общий зачёт после восьми этапов

1. Николя Эде (Франция, Cofidis) – 32:16.24.

2. Дилан Тёнс (Бельгия, Bahrain Merida) – +2.21.

3. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана») – +3.01…

76. Павел Кочетков (Россия, Katusha-Alpecin) – +43.59…

84. Сергей Чернецкий (Россия, Caja Rural – Seguros RGA) – +49.07…

139. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin) – +1:18.08.