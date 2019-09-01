На первенстве России по парусному спорту выдался самый жаркий гоночный день

В четвёртый соревновательный день первенства России в Санкт-Петербурге установились идеальные для парусного спорта погодные условия, позволив организаторам выполнить программу максимум и провести от трёх до пяти гонок в каждом из классов.



В классе Techno в возрасте до 15 лет блестяще выступил Никита Неженцев из Севастополя. Гонщику идеально подходит сильный ветер, в который он выиграл все четыре гонки и взлетел с пятого места на первое. В возрастной категории до 17 лет по-прежнему лидирует Данила Динеев из Мелеуза, но своего главного конкурента – Ивана Ковбасюка из Севастополя – он обходит лишь по дополнительным показателям. В старшем возрасте лидирует виндсерфер из московской СШОР №26 Иван Ефимов, набравший 8,8 очков.



В олимпийском классе RS:X до 21 года за лидерство борются Антон Токарев из московской СШОР №26 и спортсмен «Крестовского острова» Илья Киричук. Гонщики набрали одинаковое количество очков, но Антон обходит Илью по дополнительным показателям. В зачёте U19 на первом месте с большим отрывом идёт сочинский гонщик Константин Кочконян (9 очков). Среди девушек также уверенно лидирует москвичка Яна Резникова (30).



Первенство России в классе «Накра 15» проходит в формате матч-рейс. Два смешанных экипажа из Ростовской области – Николай Горяинов/Эвелина Мильвит и Анастасия Майорова/Дмитрий Пипник – в очной борьбе решают, кто из них достоин звания победителя первенства России. Пока что с минимальным преимуществом лидирует экипаж Горяинов/Мильвит, который опережает своих конкурентов всего лишь на одно очко.



Несмотря на то, что в классе «29-й» соревнуется большой флот из 17 экипажей, за победу тут также борются только две лодки. У двух лучших отечественных экипажей –Дмитрий Лаздин/Мирон Горковенко (СШОР №6, Тольятти) и Илья Чуприна/Родион Бровин (Академия парусного спорта, Санкт-Петербург) – нет конкурентов. В четвёртый соревновательный день в очной борьбе преуспели спортсмены из Тольятти – они пять раз пришли первыми, а петербуржцы в каждой гонке были вторыми. Перед заключительным днем экипажи разделяют два очка.



В самой многочисленной дисциплине на этом первенстве России – «Лазер 4,7» – на первое место вырвался спортсмен «Крестовского острова» Дмитрий Головкин. Он трижды пришел первым и не оставил шансов конкурентам. С шестью очками петербуржец возглавил турнирную таблицу. В классе «420» гоночный день сложился по схожему сценарию. Экипаж из Московской области Денис Лепин/Михаил Карелин выиграл все три гонки.

