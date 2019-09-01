Тренер «Либерти Флеймз» руководил игроками команды с больничной койки

Пребывание на больничной койке не помешало тренеру Хью Фризу отработать первый матч в качестве наставника «Либерти Флеймз», команды по американскому футболу, выступающей в студенческой лиге (NCAA).
Фриз недавно попал в больницу с воспалением позвоночного диска и стафилококковой инфекцией. Его участие в матче с «Сиракьюс Орандж» было поставлено под сомнение, однако специалист всё же не отступил.
Он следил за игрой своей команды из специального бокса на стадионе «Либерти» прямо с больничной койки. Фриз раздавал советы помощникам, которые доносили информацию до игроков.
Фото доступно в «Твиттере».
После игры Фриз помахал тренеру «Сиракьюс». Команда «Орандж» выиграла — 24:0.
Ранее Фриз сказал, что мог оказаться в опасной для жизни ситуации из-за инфекции, если бы он попал в больницу примерно на день позже.
Специалист был нанят «Либерти Флеймз» в конце сезона 2018 года.
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