«Крылья Советов» – бронзовые призёры чемпионата России по пляжному футболу

Самарские «Крылья Советов» победили московский «Локомотив» со счётом 3:1 и выиграли бронзовые медали чемпионата России по пляжному футболу.



Встреча прошла в Самаре. На 11-й минуте Андрей Котенев вывел хозяев вперёд – 1:0. После перерыва Иван Миранович с передачи вратаря удвоил разницу в счёте — 2:0. На 28-й минуте Льоренц Гомес перекинул вратаря «Крыльев» и сократил отставание «Локомотива» до минимального – 1:2. Но за пять минут до завершения третьего периода Лукао после розыгрыша штрафного установил итоговый счёт встречи – 3:1.

Ранее «Крылья Советов» дважды становились призёрами чемпионата России: в 2011 году самарцы финишировали на третьем месте, в 2015-м они завоевали серебряные медали.

В финале чемпионата России по пляжному футболу, который состоится сегодня, 1 сентября, сыграют санкт-петербургский «Кристалл» и московский «Спартак».