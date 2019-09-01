«Крылья Советов» – бронзовые призёры чемпионата России по пляжному футболу

Самарские «Крылья Советов» победили московский «Локомотив» со счётом 3:1 и выиграли бронзовые медали чемпионата России по пляжному футболу.
Встреча прошла в Самаре. На 11-й минуте Андрей Котенев вывел хозяев вперёд – 1:0. После перерыва Иван Миранович с передачи вратаря удвоил разницу в счёте — 2:0. На 28-й минуте Льоренц Гомес перекинул вратаря «Крыльев» и сократил отставание «Локомотива» до минимального – 1:2. Но за пять минут до завершения третьего периода Лукао после розыгрыша штрафного установил итоговый счёт встречи – 3:1.
Ранее «Крылья Советов» дважды становились призёрами чемпионата России: в 2011 году самарцы финишировали на третьем месте, в 2015-м они завоевали серебряные медали.
В финале чемпионата России по пляжному футболу, который состоится сегодня, 1 сентября, сыграют санкт-петербургский «Кристалл» и московский «Спартак».
- 1 сентября 2019
-
15:07
-
14:55
-
14:40
-
13:07
-
12:53
-
10:59
-
09:01
-
00:45
-
00:14
- 31 августа 2019
-
23:43
-
23:07
-
22:51
-
22:30
-
21:52
-
21:36
-
20:57
-
20:14
-
19:20
-
19:00
-
18:28
-
18:16
-
17:42
-
14:46
-
14:44
-
12:27
-
12:02
-
11:29
-
10:45
-
09:25
-
01:02
-
00:58
-
00:15
- 30 августа 2019
-
23:50
-
23:27
-
22:12