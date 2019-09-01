Российские волейболистки обыграли Бельгию и вышли в четвертьфинал ЧЕ

Женская сборная России по волейболу вышла в четвертьфинал чемпионате Европы. В матче 1/8 финала подопечные Вадима Панкова нанесли поражение команде Бельгии со счётом 3:1 (25:22, 25:15, 21:25, 25:22).

Самым результативным игроком матча стала Наталия Гончарова, принесшая сборной России 30 очков. 17 баллов набрала Ксения Парубец. Татьяна Романова подала 4 эйса, Ирина Королёва поставила 5 результативных блоков.

Ранее в группе D сборная России одержала четыре победы в трёх партиях над командами Беларуси, Швейцарии, Испании и Словакии, а также уступила сборной Германии (2:3). По итогам группового этапа россиянки заняли второе место, набрав 13 очков.

Впервые в чемпионате Европы участвуют 24 команды и соревнования проходят сразу в четырёх странах. Россия на данный момент проводила все матчи в Братиславе, а на четвертьфинал переезжает в Лодзь. За выход в полуфинал россиянки 4 сентября сыграют с победителем встречи Словакия — Италия.

Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины. Братислава, Словакия

1/8 финала

Россия – Бельгия – 3:1 (25:22, 25:15, 21:25, 25:22).