Российские волейболистки обыграли Бельгию и вышли в четвертьфинал ЧЕ

Женская сборная России по волейболу вышла в четвертьфинал чемпионате Европы. В матче 1/8 финала подопечные Вадима Панкова нанесли поражение команде Бельгии со счётом 3:1 (25:22, 25:15, 21:25, 25:22).
Самым результативным игроком матча стала Наталия Гончарова, принесшая сборной России 30 очков. 17 баллов набрала Ксения Парубец. Татьяна Романова подала 4 эйса, Ирина Королёва поставила 5 результативных блоков.
Ранее в группе D сборная России одержала четыре победы в трёх партиях над командами Беларуси, Швейцарии, Испании и Словакии, а также уступила сборной Германии (2:3). По итогам группового этапа россиянки заняли второе место, набрав 13 очков.
Впервые в чемпионате Европы участвуют 24 команды и соревнования проходят сразу в четырёх странах. Россия на данный момент проводила все матчи в Братиславе, а на четвертьфинал переезжает в Лодзь. За выход в полуфинал россиянки 4 сентября сыграют с победителем встречи Словакия — Италия.
Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины. Братислава, Словакия
1/8 финала
Россия – Бельгия – 3:1 (25:22, 25:15, 21:25, 25:22).
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