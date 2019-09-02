Лыжник Устюгов рассказал о подготовке к новому сезону

Двукратный чемпион мира 2017 года (скиатлон и командный спринт), победитель многодневной гонки «Тур де Ски» — 2016/17 российский лыжник Сергей Устюгов ответил болельщикам, которые переживают, что он не готовится к новому сезону.

«Всем привет! Все, кто переживает за меня и беспокоится, что я не тренируюсь, это не так. Тренируюсь в Тюмени на «Жемчужине», заехал на сбор 24 августа и пробуду здесь до 18 сентября», — написал Устюгов на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Сергея Устюгова.

Устюгов входит в группу Маркуса Крамера, которая проводит очередной сбор в Тюмени до 18 сентября. Планируется, что спортсмены примут участие во всероссийских соревнованиях по лыжероллерам.

Затем лыжники группы Крамера переедут в Оберхоф, чтобы начать тренировки на снегу — в лыжном тоннеле. Также запланированы тесты на лыжероллерном тредбане.