Победитель «Джиро д'Италия» Карапас перешёл в Team Ineos

Действующий победитель «Джиро д'Италия» эквадорский велогонщик Ричард Карапас подписал трёхлетний контракт с Team Ineos, за которую выступают Крис Фрум, Герейнт Томас и Эган Берналь.

«Чувствую, что для меня это прекрасная возможность продолжить развитие и становиться лучше, работая с командой, которая с каждым годом становится всё сильнее и сильнее», — приводит слова Карапаса AP.

“Мы давние поклонники таланта Карапаса и пристально следили за его развитием в последние годы. Мы всегда рассматривали его как потенциального члена нашей команды», — добавил руководитель Team Ineos Дэйв Брейлсфорд.

26-летний Карапас, выступавший за Movistar, стал первым эквадорцем, которому удалось победить на Гранд-туре.