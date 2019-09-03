Победитель «Джиро д'Италия» Карапас перешёл в Team Ineos
Действующий победитель «Джиро д'Италия» эквадорский велогонщик Ричард Карапас подписал трёхлетний контракт с Team Ineos, за которую выступают Крис Фрум, Герейнт Томас и Эган Берналь.
«Чувствую, что для меня это прекрасная возможность продолжить развитие и становиться лучше, работая с командой, которая с каждым годом становится всё сильнее и сильнее», — приводит слова Карапаса AP.
“Мы давние поклонники таланта Карапаса и пристально следили за его развитием в последние годы. Мы всегда рассматривали его как потенциального члена нашей команды», — добавил руководитель Team Ineos Дэйв Брейлсфорд.
26-летний Карапас, выступавший за Movistar, стал первым эквадорцем, которому удалось победить на Гранд-туре.
Эквадорец Карапас выиграл Гранд-тур «Джиро д’Италия»
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