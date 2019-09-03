Словенец Роглич победил на 10-м этапе «Вуэльты» и стал лидером общего зачёта

Словенский велогонщик Примож Роглич из команды Jumbo Visma выиграл 10-й этап многодневной гонки «Вуэльта Испании».

29-летний спортсмен преодолел дистанцию протяжённостью 36,2 км за 47 минут 5 секунд. Второй результат показал новозеландец Патрик Бевин из команды CCC Team (+0.25). Третьим стал представитель Франции Реми Каванья, выступающий за Deceuninck — Quick Step (+0.27).

«Вуэльта». 10-й этап. Жюрансон – По. Гонка на время с раздельным стартом, 36,2 км

1. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – 47,05

2. Патрик Бевин (Новая Зеландия, CCC) – +0,25

3. Реми Каванья (Франция, Deceuninck – Quick Step) – +0,27...

105. Павел Кочетков (Россия, Katusha-Alpecin) – +6,03…

114. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin) – +6,27…

133. Сергей Чернецкий (Россия, Caja Rural – Seguros RGA) – +6,52.



Общий зачёт после 10-го этапа



1. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – 36:05.29

2. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – +1,52

3. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана») – +2,11…

75. Павел Кочетков (Россия, Katusha-Alpecin) – +1.11,23…

98. Сергей Чернецкий (Россия, Caja Rural – Seguros RGA) – +1.24,33…

144. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin) – +1.54,51.