Плантацию марихуаны случайно засняли с вертолёта во время гонки «Вуэльты»

На восьмом этапе веломногодневки «Вуэльта», прошедшем в Игуаладе (Испания), произошла необычная ситуация.



В объектив трансляционной камеры, снимавшей гонку с вертолёта, случайно попала плантация марихуаны на крыше одного из домов, находящихся неподалёку от трассы. По информации Marca, полиция незамедлительно отправилась на место и кадры из трансляции подтвердились. В общей сложности было обнаружено 40 растений на крыше дома. За незаконный оборот наркотиков могут быть применены следующие санкции: тюремное заключение на срок от 3 до 6 лет и штраф в трёхкратном размере.

Фото: La Vuelta

Победителем восьмого этапа стал немецкий гонщик Никиас Арндт из команды Sunweb. Анрндт вырвал победу в финишном спринте у испанца Алекса Аранбуру. Лучший из россиян Павел Кочетков замкнул топ-100.