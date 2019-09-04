Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Комиссия атлетов ВАДА призвала агентство к открытости в работе с делами россиян

Комиссия атлетов ВАДА призвала агентство к открытости в работе с делами россиян
Другие / Прочие виды спорта 0

Комиссия спортсменов Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) выступила с обращением, призвав организацию работать открыто и прозрачно, расследуя дела в отношении российских спортсменов, открытые по результатам проверки данных московской антидопинговой лаборатории.

«Комиссия спортсменов ВАДА рекомендует агентству работать максимально открыто, публично и прозрачно в вопросе, касающемся данных о количестве дел, количестве федераций, видов спорта и спортсменов, предоставленных международным федерациям», — приводит сообщение комиссии пресс-служба ВАДА.

Напомним, по итогам проверки данных допинг-проб московской лаборатории под подозрение попали около 300 российских спортсменов. ВАДА направляет международным федерациям полученные данные, на основании которых будут приниматься соответствующие меры.

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент