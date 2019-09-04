Комиссия атлетов ВАДА призвала агентство к открытости в работе с делами россиян

Комиссия спортсменов Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) выступила с обращением, призвав организацию работать открыто и прозрачно, расследуя дела в отношении российских спортсменов, открытые по результатам проверки данных московской антидопинговой лаборатории.
«Комиссия спортсменов ВАДА рекомендует агентству работать максимально открыто, публично и прозрачно в вопросе, касающемся данных о количестве дел, количестве федераций, видов спорта и спортсменов, предоставленных международным федерациям», — приводит сообщение комиссии пресс-служба ВАДА.
Напомним, по итогам проверки данных допинг-проб московской лаборатории под подозрение попали около 300 российских спортсменов. ВАДА направляет международным федерациям полученные данные, на основании которых будут приниматься соответствующие меры.
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