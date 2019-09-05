Двукратный чемпион ОИ по горным лыжам Хиршер завершил карьеру в возрасте 30 лет
30-летний австрийский горнолыжник Марсель Хиршер принял решение завершить профессиональную карьеру. Об этом он сообщил журналистам на пресс-конференции.
По информации L'Équipe, основной причиной, по которой австриец принял решение о завершении выступлений, является недостаток мотивации. Теперь спортсмен планирует проводить больше времени с семьёй.
Марсель Хиршер – двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира. Также на его счету одно серебро Олимпийских игр и четыре серебряные награды мировых первенств. Хиршер является единственным в истории горнолыжником, кому удавалось одерживать победу в общем зачёте Кубка мира на протяжении восьми лет подряд (с 2012 по 2019 год). Австриец 138 раз поднимался на подиум этапов Кубка мира.
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