Двукратный чемпион ОИ по горным лыжам Хиршер завершил карьеру в возрасте 30 лет

30-летний австрийский горнолыжник Марсель Хиршер принял решение завершить профессиональную карьеру. Об этом он сообщил журналистам на пресс-конференции.



По информации L'Équipe, основной причиной, по которой австриец принял решение о завершении выступлений, является недостаток мотивации. Теперь спортсмен планирует проводить больше времени с семьёй.



Марсель Хиршер – двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира. Также на его счету одно серебро Олимпийских игр и четыре серебряные награды мировых первенств. Хиршер является единственным в истории горнолыжником, кому удавалось одерживать победу в общем зачёте Кубка мира на протяжении восьми лет подряд (с 2012 по 2019 год). Австриец 138 раз поднимался на подиум этапов Кубка мира.

