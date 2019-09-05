Россиянка Миллер выступит за сборную Европы в легкоатлетическом матче с США

Российская бегунья Полина Миллер, специализирующаяся на дистанции 400 м, получила приглашение выступить за сборную Европы в легкоатлетическом матче с командой США, который пройдёт в Минске (Беларусь). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Наталью Юхареву.
Миллер стала шестой представительницей России, которая примет участие в соревнованиях. Помимо неё приглашения получили прыгуны в высоту Мария Ласицкене и Илья Иванюк, прыгунья с шестом Анжелика Сидорова, бегун на 110 м с барьерами Сергей Шубенков и метатель молота Денис Лукьянов.
Миллер является обладательницей золотой медали юниорского чемпионата Европы. На её счету победа в чемпионате России, а также две серебряные и одна бронзовая награды первенства страны.
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