Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Россиянка Миллер выступит за сборную Европы в легкоатлетическом матче с США

Россиянка Миллер выступит за сборную Европы в легкоатлетическом матче с США
Другие / Лёгкая атлетика 0

Российская бегунья Полина Миллер, специализирующаяся на дистанции 400 м, получила приглашение выступить за сборную Европы в легкоатлетическом матче с командой США, который пройдёт в Минске (Беларусь). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Наталью Юхареву.

Миллер стала шестой представительницей России, которая примет участие в соревнованиях. Помимо неё приглашения получили прыгуны в высоту Мария Ласицкене и Илья Иванюк, прыгунья с шестом Анжелика Сидорова, бегун на 110 м с барьерами Сергей Шубенков и метатель молота Денис Лукьянов.

Миллер является обладательницей золотой медали юниорского чемпионата Европы. На её счету победа в чемпионате России, а также две серебряные и одна бронзовая награды первенства страны.

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент