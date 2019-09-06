Чемпионат мира по современному пятиборью в 2021 году пройдёт в Минске

Минск примет чемпионат мира по современному пятиборью в 2021 году, информирует пресс-служба Международной федерации современного пятиборья (UIPM).

Такое решение было принято на заседании исполкома UIPM в Будапеште (Венгрия), где в эти дни проходит чемпионат мира. Столица Беларуси ранее не проводила первенство планеты по пятиборью.

Также утверждено место проведения чемпионата мира по современному пятиборью среди юниоров в 2020 году. Турнир состоится в Джонкове (Польша).

Напомним, чемпионат мира 2020 года пройдёт в Сямыне (Китай).