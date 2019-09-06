Князева и Крылов завоевали серебро в стрельбе из блочного лука в финале КМ

Россияне Елизавета Князева и Павел Крылов стали серебряными призёрами Кубка мира по стрельбе из блочного лука в соревнованиях смешанных пар. Турнир проходит в Москве.

Князева и Крылов в финале проиграли американцам Алексису Руизу и Брейдену Геллентьену со счётом 155:157 (38:39, 40:40, 38:39, 39:39).

Соревнования в российской столице проходят с 6 по 7 сентября. В турнире принимают участие сильнейшие лучники мира, в том числе и российские спортсмены. Медали финала Кубка мира мужчины и женщины разыграют в соревнованиях по классическому и блочному луку в индивидуальном, командном первенствах, а также в миксте.

Такое крупное соревнование по стрельбе из лука в России проходит впервые после Олимпийских игр 1980 года.

Ранее стало известно, что Россия может принять чемпионат Европы по стрельбе из лука.