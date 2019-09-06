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Авдеева завоевала серебро на Кубке мира по стрельбе из блочного лука

Авдеева завоевала серебро на Кубке мира по стрельбе из блочного лука
Другие / Прочие виды спорта 0

Чемпионка мира по стрельбе из блочного лука россиянка Наталья Авдеева заняла второе место в финале Кубка мира. Соревнования проходят в Москве.

В финале Авдеева проиграла Саре Лопес из Колумбии со счётом 139:149 (29:30, 28:30, 28:29, 25:30, 29:30).

Соревнования в российской столице проходят с 6 по 7 сентября. В турнире принимают участие сильнейшие лучники мира, в том числе и российские спортсмены. Медали финала Кубка мира мужчины и женщины разыграют в соревнованиях по классическому и блочному луку в индивидуальном, командном первенствах, а также в миксте.

Такое крупное соревнование по стрельбе из лука в России проходит впервые после Олимпийских игр 1980 года.

Ранее стало известно, что Россия может принять чемпионат Европы по стрельбе из лука.

Россия может принять чемпионат Европы по стрельбе из лука
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