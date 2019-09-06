Авдеева завоевала серебро на Кубке мира по стрельбе из блочного лука
Чемпионка мира по стрельбе из блочного лука россиянка Наталья Авдеева заняла второе место в финале Кубка мира. Соревнования проходят в Москве.
В финале Авдеева проиграла Саре Лопес из Колумбии со счётом 139:149 (29:30, 28:30, 28:29, 25:30, 29:30).
Соревнования в российской столице проходят с 6 по 7 сентября. В турнире принимают участие сильнейшие лучники мира, в том числе и российские спортсмены. Медали финала Кубка мира мужчины и женщины разыграют в соревнованиях по классическому и блочному луку в индивидуальном, командном первенствах, а также в миксте.
Такое крупное соревнование по стрельбе из лука в России проходит впервые после Олимпийских игр 1980 года.
Ранее стало известно, что Россия может принять чемпионат Европы по стрельбе из лука.
Россия может принять чемпионат Европы по стрельбе из лука
- 6 сентября 2019
-
16:41
-
16:31
-
16:14
-
15:47
-
15:37
-
14:58
-
14:13
-
13:26
-
11:51
-
11:39
-
10:48
-
10:37
-
09:18
- 5 сентября 2019
-
22:46
-
22:27
-
22:11
-
21:48
-
21:35
-
21:09
-
20:07
-
19:56
-
18:35
-
17:55
-
17:43
-
16:55
-
13:26
-
12:53
-
11:41
-
11:01
-
10:21
-
09:47
-
09:42
-
04:02
-
00:16
- 4 сентября 2019
-
23:07
Партнерский контент