Первенство России в классах «Оптимист», «Кадет» и «Зум» стартовало в Тольятти

В тольяттинском яхт-клубе «Дружба» прошла церемония открытия первенства России по парусному спорту. В классах «Оптимист» и «Кадет» соревнуются ребята и девушки в возрасте от 9 до 16 лет, в классе «Зум 8» – юниоры и юниорки до 20 лет.
В первый день соревнований спортсмены так и не вышли на воду — погодные условия не позволили дать старт гонкам: скорость ветра составляла не более 1 узла.
Первенство России в Тольятти – отчётное соревнование, на котором выясняется, какого уровня достигли гонщики, работая весь сезон. Для многих молодых спортсменов первенство России в классах «Оптимист», «Кадет» и «Зум 8» может стать заключительным перед переходом в молодёжный класс. Также регата – один из этапов отбора сильнейших спортсменов в классе «Оптимист» в сборные России на первенство мира и Европы 2020 года.
В прошлом году победу в регате одержали петербургские спортсмены – Данила Иванов и Александра Лукоянова (оба – «Крестовский остров»). Сейчас яхтсмены выступают в предолимпийских классах.
В этом году спортсмены из Санкт-Петербурга также претендуют на высокие места. На минувшем Первенстве Санкт-Петербурга лидирующие позиции заняли гонщики из Академии парусного спорта и «Рауту» – Кирилл Шуненков, Никита Черных и Даниил Перчик. Среди девушек лучше всех выступила Алиса Ивановская, Марина Бабкина и Юлия Наймушина. В Тольятти серьезную борьбу им навяжут местные спортсмены, а также гонщики из Москвы и Московской области.
Видео доступно на YouTube-канале Яхт-клуба Санкт-Петербурга.
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