Степанова и Букин, Забияко и Энберт пропустят открытые прокаты сборной России

Официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России (ФФКР) опубликовал состав участников открытых прокатов сборной России, которые пройдут с 7 по 8 сентября в Москве.

В них примут участие 8 фигуристок, 7 фигуристов, 9 танцевальных дуэтов и 6 спортивных пар.

Наталья Забияко и Александр Энберт (парное катание), Александра Степанова и Иван Букин (танцы на льду) пропустят открытые прокаты из-за болезни Энберта и Степановой.

Состав участников прокатов

Танцы на льду



Первая разминка

1. Ксения Конкина – Павел Дрозд

2. Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро

3. Анастасия Шпилевая – Григорий Смирнов

4. Анастасия Скопцова – Кирилл Алешин



Вторая разминка

5. Софья Шевченко – Игорь Еременко

6. Виктория Синицина – Никита Кацалапов

7. Аннабель Морозов – Андрей Багин

8. Софья Евдокимова – Егор Базин

9. Бетина Попова – Сергей Мозгов



Мужчины

1. Макар Игнатов

2. Роман Савосин

3. Михаил Коляда

4. Сергей Воронов

5. Андрей Лазукин

6. Дмитрий Алиев

7. Александр Самарин



Пары



Первая разминка

1. Евгения Тарасова – Владимир Морозов

2. Алиса Ефимова – Александр Коровин

3. Анастасия Мишина – Александр Галлямов



Вторая разминка

4. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин

5. Ксения Столбова – Андрей Новоселов

6. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский



Женщины



Первая разминка

1. Софья Самодурова

2. Елизавета Туктамышева

3. Евгения Медведева

4. Алина Загитова



Вторая разминка

5. Анна Щербакова

6. Станислава Константинова

7. Алена Косторная

8. Александра Трусова