Туктамышева: это будет один из самых интересных и непонятных сезонов

Чемпионка мира и Европы 2015 года, фигуристка Елизавета Туктамышева, сделала свой прогноз на сезон-2019/20.

«Это будет один из самых интересных и непонятных сезонов, он будет неожиданный в каком-то плане. Предсказывать что-то очень сложно и нет смысла, потому что всё будет зависеть от выступления всех наших девочек.

Задача на контрольных прокатах — показать свою готовность, чтобы технические специалисты оценили программы. Как раз перед соревнованиями есть возможность всё точечно сделать, где-то что-то добавить, то есть приближение уже к такому соревновательному состоянию.

Свой традиционный первый старт сезона в Бергамо обожаю. Италия – моя слабость, поэтому предвкушаю всё время эту поездку, с удовольствием там выступаю. Надеюсь, в этом году тоже мои фигурнокатательные способности не подведут то наслаждение, которое я получаю от Италии.

Где предел технических возможностей? Лет 20 назад тоже так спрашивали и отвечали – четверные. Поэтому не могу ответить на этот вопрос. Но точно нет предела совершенству и человеческим возможностям – это факт. В будущем нас ждёт много интересного», — сказала Туктамышева Первому каналу.