Солдатова первенствовала в многоборье на этапе Кубка вызова в Португалии
Россиянка Александра Солдатова одержала победу в индивидуальном многоборье на заключительном этапе Кубка вызова по художественной гимнастике, который проходит в Портимау (Португалия). Серебряным призёром стала итальянка Милена Балдассарри, на третью ступень пьедестала почёта поднялась белоруска Алина Горносько.
Еще одна российская гимнастка Анастасия Гузенкова заняла девятое место.
Завтра, 8 сентября, гимнастки разыграют медали в упражнениях с отдельными предметами.
Художественная гимнастика. Этап Кубка вызова. Портимау, Португалия
Индивидуальное многоборье
1. Александра Солдатова (Россия) — 85,150.
2. Милена Балдассарри (Италия) — 84,250.
3. Алина Горносько (Беларусь) — 81,150.
9. Анастасия Гузенкова (Россия) — 73,800
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