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Солдатова первенствовала в многоборье на этапе Кубка вызова в Португалии

Солдатова первенствовала в многоборье на этапе Кубка вызова в Португалии
Другие / Прочие виды спорта 0

Россиянка Александра Солдатова одержала победу в индивидуальном многоборье на заключительном этапе Кубка вызова по художественной гимнастике, который проходит в Портимау (Португалия). Серебряным призёром стала итальянка Милена Балдассарри, на третью ступень пьедестала почёта поднялась белоруска Алина Горносько.

Еще одна российская гимнастка Анастасия Гузенкова заняла девятое место.

Завтра, 8 сентября, гимнастки разыграют медали в упражнениях с отдельными предметами.

Художественная гимнастика. Этап Кубка вызова. Портимау, Португалия
Индивидуальное многоборье

1. Александра Солдатова (Россия) — 85,150.
2. Милена Балдассарри (Италия) — 84,250.
3. Алина Горносько (Беларусь) — 81,150.
9. Анастасия Гузенкова (Россия) — 73,800

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