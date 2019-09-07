Солдатова первенствовала в многоборье на этапе Кубка вызова в Португалии

Россиянка Александра Солдатова одержала победу в индивидуальном многоборье на заключительном этапе Кубка вызова по художественной гимнастике, который проходит в Портимау (Португалия). Серебряным призёром стала итальянка Милена Балдассарри, на третью ступень пьедестала почёта поднялась белоруска Алина Горносько.

Еще одна российская гимнастка Анастасия Гузенкова заняла девятое место.

Завтра, 8 сентября, гимнастки разыграют медали в упражнениях с отдельными предметами.

Художественная гимнастика. Этап Кубка вызова. Портимау, Португалия

Индивидуальное многоборье

1. Александра Солдатова (Россия) — 85,150.

2. Милена Балдассарри (Италия) — 84,250.

3. Алина Горносько (Беларусь) — 81,150.

9. Анастасия Гузенкова (Россия) — 73,800