Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Медведева: у меня не было отдыха, чему я очень рада

Медведева: у меня не было отдыха, чему я очень рада
Другие / Фигурное катание 0

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева поделилась впечатлениями от выступления в короткой программе на контрольных прокатах сборной России в Москве.

«Зрители потрясающе поддерживали. Раньше нервничала из-за такого внимания. Сейчас нет.

Почувствовала ли, что сезон начался? Давно чувствую, что сезон начался. Он и не заканчивался. У меня не было отдыха, чему я, кстати, очень рада. Сейчас я в очень хорошей форме», — приводит слова Медведевой «Российская газета».

Также Медведева рассказала, как решилась на смену имиджа, покрасив волосы.

«Всегда хотела покраситься в бордовый цвет, наверное, лет с 13. Но не решалась. Где-то были запреты со стороны мамы и тренера, где-то сама побоялась. Но летом в Японии взяла временную краску. Результат понравился, поэтому перекрасилась окончательно», — сказала Медведева.

Загитову проверили на фоне Медведевой. С Алиной вообще реально тягаться?
Похоже, в новом сезоне будут доминировать фигуристки Тутберидзе.
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент