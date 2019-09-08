Медведева: у меня не было отдыха, чему я очень рада

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева поделилась впечатлениями от выступления в короткой программе на контрольных прокатах сборной России в Москве.

«Зрители потрясающе поддерживали. Раньше нервничала из-за такого внимания. Сейчас нет.

Почувствовала ли, что сезон начался? Давно чувствую, что сезон начался. Он и не заканчивался. У меня не было отдыха, чему я, кстати, очень рада. Сейчас я в очень хорошей форме», — приводит слова Медведевой «Российская газета».

Также Медведева рассказала, как решилась на смену имиджа, покрасив волосы.

«Всегда хотела покраситься в бордовый цвет, наверное, лет с 13. Но не решалась. Где-то были запреты со стороны мамы и тренера, где-то сама побоялась. Но летом в Японии взяла временную краску. Результат понравился, поэтому перекрасилась окончательно», — сказала Медведева.