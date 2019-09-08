«Оптимисты» начали квалификацию на первенстве России в Тольятти

Прошли первые гонки на главных соревнованиях сезона для «Оптимистов» на первенстве России в Тольятти. При нестабильном слабом ветре организаторам удалось провести одну гонку во всех флотах.

Во второй день первенства погодные условия не позволили организаторам первенства идти по намеченному плану: вместо четырёх гонок удалось провести только одну во всех флотах «Оптимистов». Во время первой гонки ветер был ровный, без сильных заходов и отходов. Его скорость составляла от 4 до 6 узлов.

По итогам одной проведённой гонки лидерство между собой делят четыре гонщика, пришедшие первыми в своих флотах. По одному первому приходу у спортсмена Академии парусного спорта Кирилла Шуненкова, Артёма Максимкина из «Парусного клуба «Водник», Георгия Браженко (ЦСКА) и еще одного «академика» из команды «Рауту» Андрея Сотникова.

В женском зачёте лидирует спортсменка Академии Марина Бабкина. С тремя очками она занимает девятое место в общем зачёте. Среди младших юношей лучше всех в первой гонке себя проявил Дмитрий Ерёмин из «Крестовского острова» (два очка). Среди младших девушек лидирует спортсменка «Парусного клуба «Водник» Дина Жилкина. На её счету 12 очков.

Видео доступно на канале Saint Petersburg Yacht Club в YouTube.