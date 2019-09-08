Воронов: спасибо нашим девочкам за полные трибуны

Фигурист Сергей Воронов остался доволен своим выступлением во время контрольных прокатов сборной России, которые проходят в Москве.

«Публика очень тепло принимает. Прежде всего спасибо за это нашим девочкам, которые подняли уровень фигурного катания и интерес к этому виду спорта в России. Благодаря им зрители приходят и заполняют зал. На мой взгляд, это правильно, потому что фигурное катание ничем не хуже футбола или хоккея.

Я доволен своим выступлением. Чего лукавить, для первого проката после долгого перерыва я смог справиться с публикой, и прежде всего с самим собой. Всё остальное – накатывается. Главное, я чувствую зал. Болельщики встретили меня хорошо, и от этого я заряжаюсь», – передаёт слова Воронова корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.