Коляда: четверные прыжки надо напрыгивать на публике

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2018 в команде, бронзовый призёр чемпионата мира – 2018 российский фигурист Михаил Коляда прокомментировал своё выступление в произвольной программе в рамках контрольных прокатов сборной России в Москве. Коляда предстал в образе Чарли Чаплина, но не избежал ряда ошибок в прыжках.
«Сложно сказать, в чём причина ошибок. Сейчас начало сезона, будем делать анализ и стремиться к лучшему. Я стараюсь представить своё видение образа Чаплина, хочу быть похожим только на себя, передавать на льду то, что я чувствую. Есть ещё шероховатости, будем работать.
Четверные прыжки надо напрыгивать на публике, потому что тренировки – это одно, а выступления перед зрителями – совсем другое. Каждый год всё начинается с чистого листа, приходится настраиваться по новой, искать новые подходы. Контрольные прокаты – это точка отсчёта, от которой надо отталкиваться и делать правильные выводы», — передаёт слова Коляды корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.
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