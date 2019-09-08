На первенстве России в классе «Оптимист» завершилась квалификация

На Первенстве России в классе «Оптимист» в Тольятти прошли квалификационные гонки. По результатам 5 гонок 303 спортсменов разделили на четыре флота – «золотой», «серебряный», «бронзовый» и «зелёный». В «золотой» флот попали 70 гонщиков.
Спортсмен из Парусного клуба «Водник» Артём Максимкин, последовательно выигравший две другие престижные регаты Кубок Яхт-клуба Сочи и Кубок Ассоциации, доказывает свой уровень и на первенстве России. После пяти проведённых гонок он лидирует с пятью первыми приходами. Одно очко ему уступает гонщик Академии парусного спорта и ДСПК «Рауту» Андрей Сотников. На третьем месте с семью баллами идёт прошлогодний победитель первенства России Данила Иванов («Крестовский остров»).
Среди девушек лидерство удерживает спортсменка Академии парусного спорта Марина Бабкина (13 очков). Четыре и семь очков, соответственно, ей уступают Алиса Иванова (ПК «Водник») и Арина Браташенко («СШОР №9», Азов). В зачёте младших юношей первое место занимает Дмитрий Еремин из «Крестовского острова», второе – Ильяс Яхин (яхт-клуб «Дружба», Тольятти), а третье – Артём Черпита (ЦСКА). Среди младших девушек лидирует Дина Жилкина («Водник»). Следом за ней идут Юлия Наймушина (Академия парусного спорта) и Ева Туркина («Крестовский остров»).
9 сентября стартует финальная серия гонок. Самые сильные юные гонщики в «золотом» флоте на этих соревнования борются за право представлять Россию на важнейших международных стартах – первенствах Европы и мира.
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