Короны для Загитовой и страсть на льду от Туктамышевой. Лучшие фото с прокатов

8 сентября в Москве на льду малой спортивной арены «Лужники» сборная России по фигурному катанию представила произвольные программы на контрольных прокатах.
Двукратная чемпионка мира и Европы российская фигуристка Евгения Медведева прокомментировала своё выступление в контрольных прокатах сборной России в Москве.
«Старалась не слушать трибуны, чтобы не отвлекаться, но в общем и целом поддержка была колоссальной. Я видела, как люди переживали, как реагировали на мою программу. Надеюсь, в следующий выступлю лучше. Знаю, над чем работать. Прежде всего над физической подготовкой. Я вчера упала из-за своей ошибки. Сегодня тоже была моя ошибка. Главное, я знаю, почему всё это происходит и как это устранить".
Олимпийская чемпионка, чемпионка мира 2019 года, чемпионка Европы 2018 года Алина Загитова также рассказала о своей новой программе.
«Как и всегда, старалась кататься чисто. Музыку для произвольной программы мы выбирали вместе с тренерами. Так всегда происходит: они предлагают музыку, я говорю своё мнение, и оно учитывается.
Мне очень приятно, что моя фан-группа делает такие флешмобы. У них очень богатая фантазия, всегда придумывают что-то новое и необычное. Все игрушки я себе не заберу, потому у меня просто квартиры не хватит. Я стараюсь раздавать игрушки детям, но какие-то особо интересные и приятные подарки ручной работы я забираю домой".
Лучшие кадры с произвольных программ сборной России — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
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