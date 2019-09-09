Фульсанг выиграл 16-й этап «Вуэльты», Роглич лидирует в общем зачёте

Датский гонщик «Астаны» Якоб Фульсанг стал победителем 16-го этапа веломногодневки «Вуэльта». Вторым, спустя 22 секунды, финишировал британец Тео Гэйган Харт из команды INEOS. Третьим стал ещё один представитель «Астаны» — испанец Луис Леон Санчес.
Общий зачёт после 16-го этапа «Вуэльты» по-прежнему возглавляет словенец Примож Роглич из команды Jumbo-Visma.
Велошоссе. «Вуэльта». 16-й этап. Правия – Альто де Ла Кубилья, 144,4 км
1. Якоб Фульсанг (Дания, «Астана») – 4:01.22.
2. Тео Гэйган Харт (Великобритания, INEOS) – отставание 0.22.
3. Луис Леон Санчес (Испания, «Астана») — +0.40…
Общий зачёт после 16-го этапа
1. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – 62:17.52
2. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – +2.48.
3. Тадей Погачар (Словения, UAE-Team Emirates) – +3.42.
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