Легкоатлет Иванюк стал вторым в прыжках в высоту на матче Европа — США

Российский легкоатлет Илья Иванюк занял второе место в прыжках в высоту на соревнованиях в матчевой встрече Европа – США, которая проходит в Минске. Иванюк завершил выступление с результатом 2,31 м. Победу одержал белорус Максим Недосеков, преодолевший планку на высоте 2,35 м. Недосеков на 2 см улучшил лучший результат сезона в мире, принадлежавший Иванюку. Илья также совершил один прыжок на 2,35, но планка не покорилась. Прыгать дальше Иванюк не смог, так как по регламенту спортсмены имеют право только на 4 неудачные попытки за турнир.

Полина Миллер стала седьмой в беге на 400 м с результатом 52,79. Первенствовала американка Ваделина Джонатас (51,01).

Иванюк принёс сборной Европы 7 очков, Миллер – 2.