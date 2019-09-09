Легкоатлет Иванюк стал вторым в прыжках в высоту на матче Европа — США
Российский легкоатлет Илья Иванюк занял второе место в прыжках в высоту на соревнованиях в матчевой встрече Европа – США, которая проходит в Минске. Иванюк завершил выступление с результатом 2,31 м. Победу одержал белорус Максим Недосеков, преодолевший планку на высоте 2,35 м. Недосеков на 2 см улучшил лучший результат сезона в мире, принадлежавший Иванюку. Илья также совершил один прыжок на 2,35, но планка не покорилась. Прыгать дальше Иванюк не смог, так как по регламенту спортсмены имеют право только на 4 неудачные попытки за турнир.
Полина Миллер стала седьмой в беге на 400 м с результатом 52,79. Первенствовала американка Ваделина Джонатас (51,01).
Иванюк принёс сборной Европы 7 очков, Миллер – 2.
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