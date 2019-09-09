Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Глейхенгауз поблагодарил команду Тутберидзе за поддержку после смерти матери

Глейхенгауз поблагодарил команду Тутберидзе за поддержку после смерти матери
Другие / Фигурное катание 0

Хореограф Даниил Глейхенгауз поблагодарил за поддержку после смерти матери — Людмилы Шалашовой, которая также входила в тренерской штаб Этери Тутберидзе.

«Сегодня мои родители снова вместе, но теперь на небесах. Не хочу говорить об этих днях после смерти мамы, только сказать огромное спасибо Этери Георгиевне, Серёже Дудакову, моему двоюродному брату, моим близким друзьям и всем, кто писал и поддерживал меня в это время.

Счастлив, что был воспитан такими замечательными, талантливыми и добрыми людьми. Они для меня — пример идеальной семьи, их любовь друг к другу, ко мне, к окружающим навсегда останется в моём сердце! Знаю, что вы рядом, я это чувствую… Пусть земля им будет пухом", — написал Глейхенгауз на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Даниила Глейхенгауза.

Загитова опубликовала трогательное видео в память о Людмиле Шалашовой
Ушла из жизни мама хореографа Глейхенгауза. Она работала в группе Тутберидзе
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент