Глейхенгауз поблагодарил команду Тутберидзе за поддержку после смерти матери

Хореограф Даниил Глейхенгауз поблагодарил за поддержку после смерти матери — Людмилы Шалашовой, которая также входила в тренерской штаб Этери Тутберидзе.

«Сегодня мои родители снова вместе, но теперь на небесах. Не хочу говорить об этих днях после смерти мамы, только сказать огромное спасибо Этери Георгиевне, Серёже Дудакову, моему двоюродному брату, моим близким друзьям и всем, кто писал и поддерживал меня в это время.

Счастлив, что был воспитан такими замечательными, талантливыми и добрыми людьми. Они для меня — пример идеальной семьи, их любовь друг к другу, ко мне, к окружающим навсегда останется в моём сердце! Знаю, что вы рядом, я это чувствую… Пусть земля им будет пухом", — написал Глейхенгауз на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Даниила Глейхенгауза.

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