Сборную России по регби проводили на Кубок мира в неформальной обстановке

Сборная России по регби отправилась на Кубок мира. В Японию национальную команду страны проводили в неформальной обстановке.
В связи с поездкой для спортсменов было организовано «Регби-Party «Только Вперёд», на которую собрались болельщики, друзья игроков и журналисты, информирует официальный сайт Федерации регби России.
«Хочу пожелать спортивной удачи! Мы надеемся на победы, рассчитываем на них. В любом случае наша поездка в Японию позволит показать всему миру, как в России относятся к регби. Как мы любим регби и что мы будем его развивать дальше. Вы видите, как меняется Федерация регби России, меняется её имидж. Ребята, удачи и побед, будем за вас болеть», — заявил председатель правления Федерации регби России Станислав Дружинин.
20 сентября сборная России в матче открытия турнира сыграет со сборной Японии. Также россияне выступят в группе А с командами Самоа, Ирландии и Шотландии.
Кубок мира по регби состоится с 20 сентября по 2 ноября.
Запись доступна на странице Федерации регби России в «Твиттере».
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