Гимнастка Солдатова, потерявшая сознание на соревнованиях, не выступит на ЧМ

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике россиянка Александра Солдатова, потерявшая сознание во время выступления на этапе Кубка вызова в Португалии, не сможет выступить на чемпионате мира в Баку (Азербайджан), сообщает ТАСС со ссылкой на источник во Всероссийской федерации художественной гимнастики.

На соревнованиях в Португалии спортсменка упала в обморок после одного из упражнений. На следующий день она сообщила, что чувствует себя хорошо. В составе сборной России на чемпионате мира Солдатову заменила Екатерина Селезнёва. В индивидуальных упражнениях Россию также представят Арина и Дина Аверины.

24-летняя Селезнёва является победительницей финала Гран-при и пятикратной чемпионкой Универсиад.

Чемпионат мира пройдёт в Баку (Азербайджан) с 12 по 22 сентября.

Гимнастка Солдатова, упавшая в обморок на соревнованиях, оценила своё состояние