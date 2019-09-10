Туктамышева анонсировала новый сезон фразой из фильма «Брат-2»
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала фотографию с контрольных прокатов сборной России, подписав её несколько изменённой фразой известного фильма «Брат-2» Алексея Балабанова.
«Мальчик, ты не понял, водички нам принеси. Мы в сезон идём. Are you gangsters? No, we’re Russians!» — написала Туктамышева.
Фото доступно в «инстаграме» Елизаветы Туктамышевой.
Ранее фигуристка сделала свой прогноз на сезон-2019/20. По её словам, сезон станет одним из самых интересных и непонятных.
Напомним, 22-летняя Туктамышева является чемпионкой мира—2015 и чемпионкой Европы—2015. Также на её счету серебряная медаль командного чемпионата мира 2015 года и бронза аналогичных соревнований, добытая в 2019 году.
- 10 сентября 2019
-
15:05
-
14:56
-
14:26
-
13:31
-
13:14
-
12:49
-
12:26
-
11:32
-
10:55
-
09:34
-
00:30
- 9 сентября 2019
-
23:56
-
23:35
-
23:00
-
22:27
-
21:37
-
21:12
-
20:43
-
20:30
-
19:51
-
19:28
-
18:59
-
18:32
-
18:24
-
17:50
-
17:30
-
17:28
-
16:44
-
14:50
-
13:47
-
12:52
-
10:27
-
10:21
-
09:44
-
00:33
Партнерский контент