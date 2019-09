Туктамышева анонсировала новый сезон фразой из фильма «Брат-2»

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала фотографию с контрольных прокатов сборной России, подписав её несколько изменённой фразой известного фильма «Брат-2» Алексея Балабанова.



«Мальчик, ты не понял, водички нам принеси. Мы в сезон идём. Are you gangsters? No, we’re Russians!» — написала Туктамышева.

Фото доступно в «инстаграме» Елизаветы Туктамышевой.



Ранее фигуристка сделала свой прогноз на сезон-2019/20. По её словам, сезон станет одним из самых интересных и непонятных.

Напомним, 22-летняя Туктамышева является чемпионкой мира—2015 и чемпионкой Европы—2015. Также на её счету серебряная медаль командного чемпионата мира 2015 года и бронза аналогичных соревнований, добытая в 2019 году.