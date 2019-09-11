Артём Максимкин и Алиса Иванова — юные чемпионы России в классе «Оптимист»

Завершилось первенство России по парусному спорту в классе «Оптимист». Соревнования проходили в период с 6 по 10 сентября на Куйбышевском водохранилище на базе яхт-клуба «Дружба».

В борьбе за золото не произошло сенсации. Несмотря на 10-й приход в 10-й гонке, спортсмен парусного клуба «Водник» Артём Максимкин одержал уверенную победу. Благодаря выбросу неудачного 10-го прихода Артём набрал 10 очков и опередил ближайшего преследователя Кирилла Шуненкова из Академии парусного спорта на 22 балла. Тройку призеров замкнул другой гонщик Академии из ДСПК «Рауту» Андрей Сотников. На его счету 48 очков.



Лучшей среди девушек стала москвичка Алиса Иванова, занявшая в общем зачёте 12-е место.



В зачете младших юношей лучшим стал Дмитрий Еремин из «Крестовского острова». Несмотря на свой юный возраст, гонщик пришёл восьмым в общём зачёте и опередил многих более опытных участников первенства России. Первое место среди младших девушек заняла Дина Жилкина (ПК «Водник»).