Плющенко: я против любых проявлений насилия тренеров над детьми

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал о методах работы с юными спортсменами в школе фигурного катания «Ангелы Плющенко».
«К малышам-спортсменам нужен особый подход! Я всегда говорил, говорю и буду говорить об этом!
Мы несём ответственность не только перед родителями, но самое главное – перед маленькими детьми! Наша задача – прививать детям любовь к спорту и фигурному катанию! Ребёнок должен с большим желанием кататься, скучать по льду, любить лёд и уважать и любить своих тренеров, а не бояться их.
Поэтому я и моя команда категорически против любых проявлений насилия тренеров над детьми на льду или в зале, будь то удар чехлами по пятой точке или поднятие руки на ребёнка.
В моей Академии категорически запрещены подобные действия! В ближайшее время я намерен остро поднимать этот вопрос!» – написал Плющенко в своём «инстаграме».
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