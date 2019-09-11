Плющенко: я против любых проявлений насилия тренеров над детьми

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал о методах работы с юными спортсменами в школе фигурного катания «Ангелы Плющенко».



«К малышам-спортсменам нужен особый подход! Я всегда говорил, говорю и буду говорить об этом!



Мы несём ответственность не только перед родителями, но самое главное – перед маленькими детьми! Наша задача – прививать детям любовь к спорту и фигурному катанию! Ребёнок должен с большим желанием кататься, скучать по льду, любить лёд и уважать и любить своих тренеров, а не бояться их.



Поэтому я и моя команда категорически против любых проявлений насилия тренеров над детьми на льду или в зале, будь то удар чехлами по пятой точке или поднятие руки на ребёнка.



В моей Академии категорически запрещены подобные действия! В ближайшее время я намерен остро поднимать этот вопрос!» – написал Плющенко в своём «инстаграме».