Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Плющенко: я против любых проявлений насилия тренеров над детьми

Плющенко: я против любых проявлений насилия тренеров над детьми
Другие / Фигурное катание 0

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал о методах работы с юными спортсменами в школе фигурного катания «Ангелы Плющенко».

«К малышам-спортсменам нужен особый подход! Я всегда говорил, говорю и буду говорить об этом!

Мы несём ответственность не только перед родителями, но самое главное – перед маленькими детьми! Наша задача – прививать детям любовь к спорту и фигурному катанию! Ребёнок должен с большим желанием кататься, скучать по льду, любить лёд и уважать и любить своих тренеров, а не бояться их.

Поэтому я и моя команда категорически против любых проявлений насилия тренеров над детьми на льду или в зале, будь то удар чехлами по пятой точке или поднятие руки на ребёнка.

В моей Академии категорически запрещены подобные действия! В ближайшее время я намерен остро поднимать этот вопрос!» – написал Плющенко в своём «инстаграме».

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент