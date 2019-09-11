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Отец Загитовой: не смотрю выступления Алины в прямом эфире

Отец Загитовой: не смотрю выступления Алины в прямом эфире
Другие / Фигурное катание 0

Отец российской фигуристки Алины Загитовой и тренер хоккейного клуба «Ирбис» Ильназ Загитов рассказал, как следит за выступлениями дочери.

«Всё равно волнуюсь за дочь перед стартами. Волнение есть. Не смотрю её выступления в прямом эфире. Только в записи», — цитирует Ильназа «Р-Спорт».

17-летняя Загитова является первой российской фигуристкой, которой удалось завоевать все возможные титулы в мировом фигурном катании. В октябре уроженка Ижевска начнёт новый сезон на коммерческих соревнованиях в Японии.

Напомним, 21 марта 2019 года Алина выиграла чемпионат мира по фигурному катанию в Японии.

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