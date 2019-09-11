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Видео: 11-летняя фигуристка Берестовская выполнила четверной тулуп на тренировке

Видео: 11-летняя фигуристка Берестовская выполнила четверной тулуп на тренировке
Другие / Фигурное катание 0

11-летняя российская фигуристка Елизавета Берестовская успешно выполнила четверной тулуп во время тренировки на катке ЦСКА.

Видео чисто исполненного прыжка можно посмотреть в «инстаграме» figureskating_sportsru.

Берестовская тренируется в ЦСКА в Москве. Её тренером является Сергей Давыдов. Ранее спортсменка сотрудничала с Ириной Сафроновой. В нынешнем сезоне Берестовская приняла участие в первенстве Москвы, однако не сумела завоевать медаль, остановившись в шаге от тройки призёров.

Напомним, ранее два четверных тулупа выполнила ещё одна молодая российская фигуристка – 13-летняя Камила Валитова. Ученица Этери Тутберидзе продемонстрировала эти элементы во время тренировочного проката произвольной программы на официальной тренировке российского этапа юниорского Гран-при в Челябинске.

13-летняя Валиева выполнила два четверных тулупа на тренировке
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