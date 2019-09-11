Видео: 11-летняя фигуристка Берестовская выполнила четверной тулуп на тренировке

11-летняя российская фигуристка Елизавета Берестовская успешно выполнила четверной тулуп во время тренировки на катке ЦСКА.
Видео чисто исполненного прыжка можно посмотреть в «инстаграме» figureskating_sportsru.
Берестовская тренируется в ЦСКА в Москве. Её тренером является Сергей Давыдов. Ранее спортсменка сотрудничала с Ириной Сафроновой. В нынешнем сезоне Берестовская приняла участие в первенстве Москвы, однако не сумела завоевать медаль, остановившись в шаге от тройки призёров.
Напомним, ранее два четверных тулупа выполнила ещё одна молодая российская фигуристка – 13-летняя Камила Валитова. Ученица Этери Тутберидзе продемонстрировала эти элементы во время тренировочного проката произвольной программы на официальной тренировке российского этапа юниорского Гран-при в Челябинске.
- 11 сентября 2019
-
19:58
-
19:21
-
18:29
-
18:08
-
17:24
-
17:05
-
16:49
-
16:21
-
16:02
-
15:29
-
14:44
-
14:22
-
13:35
-
13:17
-
12:59
-
12:04
-
11:00
-
10:43
-
10:02
-
00:24
- 10 сентября 2019
-
23:26
-
23:06
-
22:59
-
22:41
-
21:56
-
20:54
-
19:47
-
19:36
-
18:38
-
17:30
-
17:24
-
16:48
-
16:43
-
16:07
-
16:03