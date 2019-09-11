Видео: 11-летняя фигуристка Берестовская выполнила четверной тулуп на тренировке

11-летняя российская фигуристка Елизавета Берестовская успешно выполнила четверной тулуп во время тренировки на катке ЦСКА.



Видео чисто исполненного прыжка можно посмотреть в «инстаграме» figureskating_sportsru.

Берестовская тренируется в ЦСКА в Москве. Её тренером является Сергей Давыдов. Ранее спортсменка сотрудничала с Ириной Сафроновой. В нынешнем сезоне Берестовская приняла участие в первенстве Москвы, однако не сумела завоевать медаль, остановившись в шаге от тройки призёров.



Напомним, ранее два четверных тулупа выполнила ещё одна молодая российская фигуристка – 13-летняя Камила Валитова. Ученица Этери Тутберидзе продемонстрировала эти элементы во время тренировочного проката произвольной программы на официальной тренировке российского этапа юниорского Гран-при в Челябинске.