РУСАДА два часа проверяло на допинг украинского шахматиста на Кубке мира

Украинский гроссмейстер Руслан Пономарёв остался недоволен работой антидопинговых служб на проходящем в Ханты-Мансийске Кубке мира по шахматам.
По его словам, они не дали ему отдохнуть между первой и второй партиями с россиянином Андреем Есипенко. Пономарёв провёл два часа на допинг-контроле, после чего проиграл и завершил выступление на соревнованиях. «Вероятно, я должен винить только себя за такую плохую игру. Но вместо того чтобы отдыхать и готовиться к ответной партии, я провёл буквально два часа, с 19:57 до 21:56, на допинг-контроле. Проверяла компания РУСАДА, которую наняла для этого ФИДЕ. Почему не ВАДА? Почему так долго? Был ли я выбран случайно?», — написал Пономарёв в своём «твиттере».
Шахматистов начали проверять на допинг в начале XXI века, однако эффективность препаратов в шахматах не была доказана.
- 12 сентября 2019
-
00:34
-
00:29
-
00:00
- 11 сентября 2019
-
23:41
-
23:12
-
22:38
-
22:20
-
22:01
-
21:36
-
20:59
-
20:39
-
20:26
-
19:58
-
19:21
-
18:29
-
18:08
-
17:24
-
17:05
-
16:49
-
16:21
-
16:02
-
15:29
-
14:44
-
14:22
-
13:35
-
13:17
-
12:59
-
12:04
-
11:00
-
10:43
-
10:02
-
00:24
- 10 сентября 2019
-
23:26
-
23:06
-
22:59