РУСАДА два часа проверяло на допинг украинского шахматиста на Кубке мира

Украинский гроссмейстер Руслан Пономарёв остался недоволен работой антидопинговых служб на проходящем в Ханты-Мансийске Кубке мира по шахматам.



По его словам, они не дали ему отдохнуть между первой и второй партиями с россиянином Андреем Есипенко. Пономарёв провёл два часа на допинг-контроле, после чего проиграл и завершил выступление на соревнованиях. «Вероятно, я должен винить только себя за такую плохую игру. Но вместо того чтобы отдыхать и готовиться к ответной партии, я провёл буквально два часа, с 19:57 до 21:56, на допинг-контроле. Проверяла компания РУСАДА, которую наняла для этого ФИДЕ. Почему не ВАДА? Почему так долго? Был ли я выбран случайно?», — написал Пономарёв в своём «твиттере».



Шахматистов начали проверять на допинг в начале XXI века, однако эффективность препаратов в шахматах не была доказана.