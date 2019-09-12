Большунов: не пожал бы руку человеку, который принимал допинг
Российский лыжник Александр Большунов рассказал о своём отношении к спортсменам, которые принимают допинг.
«Я не пожал бы руку человеку, о котором точно узнал, что он принимает допинг. Я бы даже не стал приближаться к нему», — цитирует Большунова Sports.ru.
Рассказал лыжник и о своём отношении к славе.
«Я не звезда. По крайней мере звездой себя не ощущаю. После Олимпиады меня узнавали. Сейчас на нет сошло. Но меня реально это не волнует. Вообще. Хотите – верьте, хотите – нет».
Напомним, 22-летний уроженец Брянской области является четырёхкратным призёром Олимпийских игр и обладателем золотой медали чемпионата мира в Соллефтео-2017 (россиянин выиграл гонку на 20 км классическим стилем).
Большунов: соперников я уважаю. Не уважаю только тех, кто нечестно борется
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