Большунов: не пожал бы руку человеку, который принимал допинг

Российский лыжник Александр Большунов рассказал о своём отношении к спортсменам, которые принимают допинг.



«Я не пожал бы руку человеку, о котором точно узнал, что он принимает допинг. Я бы даже не стал приближаться к нему», — цитирует Большунова Sports.ru.



Рассказал лыжник и о своём отношении к славе.



«Я не звезда. По крайней мере звездой себя не ощущаю. После Олимпиады меня узнавали. Сейчас на нет сошло. Но меня реально это не волнует. Вообще. Хотите – верьте, хотите – нет».



Напомним, 22-летний уроженец Брянской области является четырёхкратным призёром Олимпийских игр и обладателем золотой медали чемпионата мира в Соллефтео-2017 (россиянин выиграл гонку на 20 км классическим стилем).

Большунов: соперников я уважаю. Не уважаю только тех, кто нечестно борется